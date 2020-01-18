"Мы сыты по горло": в Германии продолжается протест фермеров (Фото)

Новости мира:В Берлине продолжается "тракторный протест".

Около 15 тысяч человек, в том числе фермеры на 150 тракторах, устроили марш по центру Берлина в субботу, 18 января, в рамках которого провели акцию протеста перед Бранденбургскими воротами.

Акция под лозунгом "Мы сыты по горло", приуроченная к аграрной выставке "Зеленая неделя", уже стала традиционной и проводится в десятый раз в знак протеста против аграрной политики властей.

Организаторы объявили, что 2020 год должен стать годом выбора в пользу сельского хозяйства и климата. Они критикуют аграрную политику федерального правительства и других государств и рассчитывают, что их голос будет услышан более чем 70 министрами, которые собрались на конференцию министров сельского хозяйства в Федеральном министерстве иностранных дел. Фермеры вручили политикам "ноту протеста".

Георг Янсен, соинициатор демонстрации, проинформировал, что состоялся обмен мнениями между "традиционными" фермерами и "органическими" фермерами.

В акциях приняли участие и те и другие, но они пока не готовы работать вместе, поскольку требования еще не согласованы. Обе инициативы совместно призывают к более высокому материальному вознаграждению за сельскохозяйственную работу и справедливых цен на свою продукцию.

Выставка "Зеленая неделя", крупнейшая в мире – 1800 экспонентов из 72 стран, проходит с 16 по 27 января. На экспо съезжается много политиков и специалистов. Немецкие фермеры и активисты считают это удобным случаем, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.