Колбаса отобрала место РФ в зале мировой агроярмарки в Берлине

Выставочное место РФ в зале Всемирной агровыставки было закрыто на несколько часов из-за незаконно ввезенной свинины и колбасы.

По приказу Офиса ветеринарной медицины района Берлина Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, выставочная площадка России на Всемирной продовольственной и аграрной выставке "Зеленая неделя" была закрыта на 2 часа из-за обнаружения незаконно ввезенной из России свинины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт выставки.

"Во время обычной проверки было обнаружено незаконно ввезенную из России свинину (около 20 колбас). Ввоз свинины из России запрещен. Риска для посетителей не было", - говорится в сообщении.

Таможенники проверили всю выставочную площадь России. С пяти стендов было конфисковано около 280 кг товаров, на которых не было соответствующих таможенных документов. Вскоре после 16:00 по местному времени российкий павильон вновь открыли для посетителей.

Отметим, "Зеленая неделя" - это крупнейшая европейская сельскохозяйственная ярмарка, ежегодно собирающая в Берлине сотни тысяч посетителей. Из-за санкций Россия уже отменяла свое участие в этой выставке.

ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные отрасли российской экономики, до 31 июля 2020 года.

Напомним, Украина и Грузия опротестовала в ІМО незаконные действия РФ относительно навигации в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.