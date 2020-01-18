Скачать
Суббота, 18.01.2020
Обратились в IMO: Украина и Грузия обвиняют РФ в помехах навигации в море
Обратились в IMO: Украина и Грузия обвиняют РФ в помехах навигации в море
"Ювелирная работе": Разумков о подготовке закона о референдуме
"Ювелирная работе": Разумков о подготовке закона о референдуме
Конор Макгрегор - Дональд Серроне: где и когда смотреть бой
Конор Макгрегор - Дональд Серроне: где и когда смотреть бой
Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью
Что нельзя делать на Голодную кутью, приметы

Колбаса отобрала место РФ в зале мировой агроярмарки в Берлине

Колбаса отобрала место РФ в зале мировой агроярмарки в Берлине
09:49 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Выставочное место РФ в зале Всемирной агровыставки было закрыто на несколько часов из-за незаконно ввезенной свинины и колбасы.

По приказу Офиса ветеринарной медицины района Берлина Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, выставочная площадка России на Всемирной продовольственной и аграрной выставке "Зеленая неделя" была закрыта на 2 часа из-за обнаружения незаконно ввезенной из России свинины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт выставки.

"Во время обычной проверки было обнаружено незаконно ввезенную из России свинину (около 20 колбас). Ввоз свинины из России запрещен. Риска для посетителей не было", - говорится в сообщении.

Таможенники проверили всю выставочную площадь России. С пяти стендов было конфисковано около 280 кг товаров, на которых не было соответствующих таможенных документов. Вскоре после 16:00 по местному времени российкий павильон вновь открыли для посетителей.

Дело задержанного в Украине "единоросса" рассмотрит суд Киева

Отметим, "Зеленая неделя" - это крупнейшая европейская сельскохозяйственная ярмарка, ежегодно собирающая в Берлине сотни тысяч посетителей. Из-за санкций Россия уже отменяла свое участие в этой выставке.

ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные отрасли российской экономики, до 31 июля 2020 года.

Напомним, Украина и Грузия опротестовала в ІМО незаконные действия РФ относительно навигации в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Берлин, Зеленая неделя, Агровыставка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Добавь в рацион: продукты, которые укрепят ваше сердце (Фото)
02 Умер человек с самым низким на планете ростом
03 Зеленский дал Гончаруку второй шанс
04 Дикие собаки понимают жестикуляцию человека: исследование
05 Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Зима близко: прогноз погоды на выходные
В МВФ рассказали о новой программе для Украины
В МВФ рассказали о новой программе для Украины
Пентагон: США не намерены выводить войска из Ирака
Пентагон: США не намерены выводить войска из Ирака
18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь