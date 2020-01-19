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"Мы не планируем их отправлять": Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" PS452

"Мы не планируем их отправлять": Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" PS452
13:09 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Иран отказался от планов отправить "чёрные ящики" в Украину.

Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар в воскресенье отказался от планов отправить регистраторы полета со сбитого самолёта МАУ за границу для анализа, на следующий день после того, как он сказал, что их отправят в Киев, передаёт УНН.

Государственное информационное агентство IRNA процитировало слова Резаифара о том, что "бортовые самописцы с украинского Боинга находятся в руках Ирана, и мы не планируем их отправлять".

Он сказал, что Иран работает над восстановлением данных и записей в кабине, и что он мог бы отправить бортовые самописцы в Украину или Францию.

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"Но пока мы не приняли решение", — заявил он.

В субботу информационное агентство Tasnim сообщило, что Иран подтвердил передачу "черных ящиков" сбитого самолета в Украину.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Хасан Резаифар.
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