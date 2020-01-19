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В Йемене атакован военный лагерь: погибли 70 человек

В Йемене атакован военный лагерь: погибли 70 человек
19:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Йемене 700 военных погибли, десятки ранены в результате атаки на тренировочный лагерь, предположительно, со стороны хуситов, поддерживаемых Ираном.

В Йемене не менее 70 солдат правительственных сил 19 января были убиты в результате ракетной атаки, предположительно осуществленной контролирующей столицу страны группировкой хуситов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что удар был нанесен по военному лагерю в провинции Мариб. В частности, ракета попала в мечеть во время молитвы. Точное число жертв не подтверждено.

Признанный международным сообществом президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади назвал удар "трусливой и террористической" атакой. Он также подчеркнул, что за действиями хуситов - радикальной шиитской группировки - стоит Иран. Самого Хади в кровопролитной гражданской войне в Йемене поддерживает Саудовская Аравия и ряд других стран региона.

Обстрел военного лагеря в Йемене: число жертв возросло

По оценкам ООН, война в Йемене с 2014 года унесла жизни уже более 100 тысяч человек. Независимые наблюдатели обвиняют обе стороны в военных преступлениях: при бомбежках коалиции во главе с Саудовской Аравией гибли мирные жители, как и при ракетных ударах хуситов, целью которых зачастую становится Саудовская Аравия.

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Иран, Йемен, Ракетный обстрел, Хуситы.
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