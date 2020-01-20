Атака на военный лагерь в Йемене: погибло более 80 человек

Новости мира:После обстрела военного лагеря в Йемене погибли 83 человека.

В результате ракетного удара в йеменской провинции Мариб 18 января погибли по меньшей мере 83 военнослужащих правительственной армии, еще 148 человек получили ранения.

Об этом передает DW.

"Ракета попала в мечеть во время вечерней молитвы в военном лагере, расположенном в 170 километрах от столицы страны Сана. Эта масштабная атака стала первой в Йемене за последние относительно спокойные месяцы", - говорится в сообщении.

Президент страны Мансур Хади обвинил в нападении повстанцев хуситов, сообщило агентство Saba.

"Позорные действия отрядов хуситов, несомненно, подтверждают их нежелание достичь мира, поскольку они не знают ничего, кроме смерти и уничтожения, и являются дешевым инструментом Ирана в регионе", - заявил он.

Хуситы пока не взяли на себя ответственность за ракетный удар и его последствия.

Напомним: в Йемене уже более четырех лет бушует гражданская война, в результате которой погибли десятки тысяч людей, три миллиона стали вынужденными переселенцами и вся страна оказалась на грани массового голода. С 2015 года правительство Йемена в союзе с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией арабских государств борется с хуситами, поддерживаемыми Ираном.