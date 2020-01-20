Катастрофа МАУ: глава судебной власти Ирана призвал немедленно выплатить компенсации

Новости мира:Глава судебной власти Ирана призвал немедленно выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе "МАУ".

Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси заявил о необходимости незамедлительно выплатить денежные компенсации семьям погибших в катастрофе лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране, сообщает иранское информационное агентство "Tasnim".

"В ходе сегодняшней встречи Раиси также объявил, что глава судебной власти связался со всеми иранскими семьями потерпевших крушение на украинском самолете, и подчеркнул необходимость немедленной компенсации оставшимся в живых", - говорится в сообщении на сайте информагентства.

Отмечается, что заявление Раиси сделал во время заседания Высшего судебного совета страны.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Кабинет министров Украины выделил средства для выплаты по 200 тыс. грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране.

Кроме того, авиакомпания "Международных авиалиний Украины" (МАУ) выплатит компенсации семьям членов экипажа в соответствии с коллективным договором.