"Черные ящики" PS752: Иран пришлет специалистов в Украину

Новости Украины:В Украине ожидают иранских специалистов, которые ознакомятся с возможностями для расшифровки самописцев сбитого в Тегеране самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев сбитого в Тегеране украинского самолета, и подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

"Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков". Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину", - сообщает в понедельник пресс-служба украинского президента.

19 января тела украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране, доставили в Украину. В аэропорту "Борисполь" их встретили первые лица государства и сотни украинцев, в том числе - родственники погибших.

8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". 11 января Иран признал, что пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

На борту самолета находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев, в частности, пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова и девять членов экипажа - пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб.

16 января стало известно, что завершилась идентификация тел погибших украинцев - эксперты МВД получили ДНК-профили останков всех 11-ти человек.