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"Черные ящики" PS752: Иран пришлет специалистов в Украину

"Черные ящики" PS752: Иран пришлет специалистов в Украину
18:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Украине ожидают иранских специалистов, которые ознакомятся с возможностями для расшифровки самописцев сбитого в Тегеране самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев сбитого в Тегеране украинского самолета, и подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

"Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков". Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину", - сообщает в понедельник пресс-служба украинского президента.

19 января тела украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране, доставили в Украину. В аэропорту "Борисполь" их встретили первые лица государства и сотни украинцев, в том числе - родственники погибших. 

8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". 11 января Иран признал, что пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

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На борту самолета находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев, в частности, пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова и девять членов экипажа - пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб.

16 января стало известно, что завершилась идентификация тел погибших украинцев - эксперты МВД получили ДНК-профили останков всех 11-ти человек.

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Иран, Владимир Зеленский, PS752, Мохаммад Эслами.
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