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Иран сообщает о "безопасном для полетов" небе

Иран сообщает о "безопасном для полетов" небе
19:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Иране уверяют, что небо над страной безопасное для полетов.

Министр автодорог и развития городов Ирана Мухаммад Эслами заявил о безопасности полетов над его страной, несмотря на отказ многих компаний от полетов на фоне напряженности в отношениях Ирана из США и катастрофы авиалайнера МАУ. Об этом информирует агентство MEHR.

"Полная безопасность иранского неба для международных авиарейсов всегда была известна во всем мире, и этот фактор высокого уровня безопасности не ставится под угрозу", - сказал правительственный чиновник.

После иранских ракетных ударов, направленных против сил США в Ираке, а также случайного уничтожения украинского авиалайнера близ Тегерана, несколько крупных авиакомпаний перенаправили или отменили рейсы в регионе.

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Как сообщалось, самолет Международных авиалиний Украины потерпел катастрофу 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На его борту находились 176 человек, все они погибли. В их числе 11 украинцев - два пассажира и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Но 11 января Иран заявил, что украинский авиалайнер был случайно сбит его военными.

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Иран, Самолет МАУ, Крушение самолета МАУ в Иране.
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