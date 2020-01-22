Рухани: Иран - в СВПД, мы из него не вышли и не хотим разрушать его

Новости мира:Президент Ирана напомнил о последствиях для "евротройки", если те решат уйти из ядерной сделки.

Тегеран не хочет разрушать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил президент Исламской республики Хасан Рухани.

Он призвал "евротройку" (Великобританию, Германию и Францию) быть острожными и не совершать ошибок в отношении СВПД.

"Три европейские страны будут нести ответственность в случае, если они нарушат свои обязательства", - подчеркнул Рухани, сообщили в среду иранские СМИ.

"Иран - в СВПД, мы из него не вышли и не хотим разрушать его", - заявил президент Ирана.

СВПД был одобрен 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия, - Ред.) и Ираном.

8 мая 2019 года США, по решению президента Дональда Трампа, вышли из сделки и возобновили действие санкций в отношении Ирана.

Тегеран ровно через год объявил о поэтапном сокращении своих обязательств, пока европейские страны не выполнят свою часть обязательств и не обеспечат закупки иранской нефти в обход американских санкций.

В январе Иран объявил о пятом, заключительном, этапе сокращения своих обязательств в рамках СВПД.

"Евротройка" обвинила Иран в нарушении СВПД и объявила о запуске механизм по урегулированию споров в рамках сделки, который может завершиться передачей дела в СБ ООН, возобновлением международных санкций в отношении Тегерана и, как следствие, развалом соглашения.

Иран назвал действия европейских участников СВПД неправомочным.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф не исключил, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если "евротройка" поднимет тему нарушений ядерного соглашения в СБ ООН.

А официальный представитель МИД Ирана Аббаса Мусави заявил, что Тегеран прорабатывает новый, "более эффективный" шаг по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки.