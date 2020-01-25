Ликвидация Сулеймани: Иран допускает возможность переговоров с США

Новости мира:В Иране не исключают возобновления переговоров с США, но назвали условие.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил возможности переговоров с американской стороной после гибели командующего силами специального назначения Эль-Кудс Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Shafaq News.

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в субботу, что Тегеран не исключает продолжения переговоров с Вашингтоном даже после гибели командира сил Эль-Кудс Касема Сулеймани, при условии, что Вашингтон изменит свой подход и отменит введенные санкции", - говорится в сообщении.

В интервью немецкой газете DER SPIEGEL Зариф добавил, что убийство Сулеймани стало началом вывода американских сил из Ирака и, возможно, из региона, отметив, что Иран нанес большой вред США.

Чиновник добавил: "США со всей своей военной силой не смогли помешать иранским ракетам поразить американские базы в Ираке".

Как сообщалось, в ночь на 3 января США осуществили ракетный обстрел вблизи Международного аэропорта Багдада, в результате чего был убит командир элитного подразделения Эль-Кудс "Корпуса стражей исламской революции" Касем Сулеймани. В ночь на 8 января Иран атаковал две военные базы США в Ираке с помощью ракет.