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Ликвидация Сулеймани: Иран допускает возможность переговоров с США

Ликвидация Сулеймани: Иран допускает возможность переговоров с США
17:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Иране не исключают возобновления переговоров с США, но назвали условие.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил возможности переговоров с американской стороной после гибели командующего силами специального назначения Эль-Кудс Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Shafaq News.

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в субботу, что Тегеран не исключает продолжения переговоров с Вашингтоном даже после гибели командира сил Эль-Кудс Касема Сулеймани, при условии, что Вашингтон изменит свой подход и отменит введенные санкции", - говорится в сообщении.

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В интервью немецкой газете DER SPIEGEL Зариф добавил, что убийство Сулеймани стало началом вывода американских сил из Ирака и, возможно, из региона, отметив, что Иран нанес большой вред США.

Чиновник добавил: "США со всей своей военной силой не смогли помешать иранским ракетам поразить американские базы в Ираке".

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Как сообщалось, в ночь на 3 января США осуществили ракетный обстрел вблизи Международного аэропорта Багдада, в результате чего был убит командир элитного подразделения Эль-Кудс "Корпуса стражей исламской революции" Касем Сулеймани. В ночь на 8 января Иран атаковал две военные базы США в Ираке с помощью ракет.

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США, Иран, Джавад Зариф, Касем Сулеймани.
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