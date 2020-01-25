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"Это не очень серьезно": Трамп высказался о травмах военнослужащих в Ираке

"Это не очень серьезно": Трамп высказался о травмах военнослужащих в Ираке
11:40 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:Минобороны США сообщили, что 34 военных после нападения Ирана, получили черепно-мозговые травмы и проходят лечение.

Пентагон сообщил, что у 34 американских военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы после нападения Ирана на их базу в Ираке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Представитель Министерства обороны Джонатан Хоффман сообщил, что восемь пострадавших военнослужащих были отправлены обратно в США для дальнейшего лечения, в то время как еще девять проходят лечение в Германии.

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16 военнослужащих прошли лечение в Ираке и в Кувейте, прежде чем все 17 были возвращены на службу.

17 военнослужащих все еще находятся под медицинским наблюдением, сообщил представитель Пентагона.

Президент Дональд Трамп заявил, что никто из американцев не пострадал в результате удара 8 января, который был нанесен в отместку за убийство США иранского генерала. 

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Трамп сослался на отсутствие пострадавших в своем решении не наносить ответного удара по Ирану.

Но на прошлой неделе Пентагон сообщил, что 11 военнослужащих проходят лечение от симптомов сотрясения мозга после ударов. 

Отвечая на вопрос о явном несоответствии на этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп сказал: "Я слышал, что у них были головные боли, но я бы сказал, что это не очень серьезно." 

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"Я не считаю это очень серьезными травмами в сравнении с другими травмами, которые я видел", - сказал он.

Пентагон утверждает, что ни один американец не был убит в результате иранского ракетного удара по базе Айн аль-Асад, большинство находились в бункерах.

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США, Иран, Ирак, Дональд Трамп, Джонатан Хоффман.
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