"Это не очень серьезно": Трамп высказался о травмах военнослужащих в Ираке

Новости мира:Минобороны США сообщили, что 34 военных после нападения Ирана, получили черепно-мозговые травмы и проходят лечение.

Пентагон сообщил, что у 34 американских военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы после нападения Ирана на их базу в Ираке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Представитель Министерства обороны Джонатан Хоффман сообщил, что восемь пострадавших военнослужащих были отправлены обратно в США для дальнейшего лечения, в то время как еще девять проходят лечение в Германии.

16 военнослужащих прошли лечение в Ираке и в Кувейте, прежде чем все 17 были возвращены на службу.

17 военнослужащих все еще находятся под медицинским наблюдением, сообщил представитель Пентагона.

Президент Дональд Трамп заявил, что никто из американцев не пострадал в результате удара 8 января, который был нанесен в отместку за убийство США иранского генерала.

Трамп сослался на отсутствие пострадавших в своем решении не наносить ответного удара по Ирану.

Но на прошлой неделе Пентагон сообщил, что 11 военнослужащих проходят лечение от симптомов сотрясения мозга после ударов.

Отвечая на вопрос о явном несоответствии на этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп сказал: "Я слышал, что у них были головные боли, но я бы сказал, что это не очень серьезно."

"Я не считаю это очень серьезными травмами в сравнении с другими травмами, которые я видел", - сказал он.

Пентагон утверждает, что ни один американец не был убит в результате иранского ракетного удара по базе Айн аль-Асад, большинство находились в бункерах.