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Трамп представил итоговую эмблему Космических сил США (Фото)

Трамп представил итоговую эмблему Космических сил США (Фото)
08:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава Белого дома США показал новый логотип космических войск Штатов.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter логотип космических войск США.

По его словам, итоговая эмблема выбрана после консультаций с "большими военными лидерами" и дизайнерами.

"Рад представить новый логотип Космических сил США, Шестого рода войск нашей замечательной армии!" - написал американский лидер.

Космические войска США были созданы по поручению Трампа в декабре 2019 года. Целью нового рода войск была названа защита интересов национальной безопасности США в космосе.

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Ожидается, что численность Космических войск составит 16 тысяч человек, которые будут состоять из военных специалистов и гражданского персонала.

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США, Дональд Трамп, Космические силы США.
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