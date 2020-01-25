Трамп представил итоговую эмблему Космических сил США (Фото)

Новости мира:Глава Белого дома США показал новый логотип космических войск Штатов.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter логотип космических войск США.

По его словам, итоговая эмблема выбрана после консультаций с "большими военными лидерами" и дизайнерами.

"Рад представить новый логотип Космических сил США, Шестого рода войск нашей замечательной армии!" - написал американский лидер.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

Космические войска США были созданы по поручению Трампа в декабре 2019 года. Целью нового рода войск была названа защита интересов национальной безопасности США в космосе.

Ожидается, что численность Космических войск составит 16 тысяч человек, которые будут состоять из военных специалистов и гражданского персонала.