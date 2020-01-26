Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Новости мира:Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа в ответ на запущенные оттуда надувные шары со взрывчаткой.

Израильские боевые самолеты нанесли несколько авиаударов по сектору Газа в ответ на запущенные оттуда надувные шары со взрывчаткой.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на источники в службах безопасности Израиля.

“Боевые самолеты атаковали посты вооруженного ответвления Хамаса в центре и на юге сектора Газа”, - говорится в материале.

Пока информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Впоследствии Вооруженные силы Израиля распространили пресс-релиз, в котором возложили ответственность за надувные шары с взрывчаткой на Хамас и предупредили, что и впредь будут уничтожать “террористическую деятельность, направленную против Израиля и его народа”.

Напомним: палестинские активисты в субботу запустили из cектора Газа на территорию южного Израиля несколько надувных шаров с взрывчаткой, которые вызвали большие пожары на нескольких фермах и полях.