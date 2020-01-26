Американские военные блокируют передвижение войск РФ в Сирии

Новости мира:Военные США блокируют передвижения российских войск на севере Сирии.

Военные армии США, дислоцированные в северных районах Сирии, блокировали передвижения российских военнослужащих, намеревавшихся проследовать в направлении автотрассы M4 к западу от провинции Хасеке.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на местные источники, утром 25 января 10 бронетранспортеров с американскими военными прибыли в город Талль-Темир к западу от Хасеке.

Американские военные, въехавшие в Талль-Темир, блокировали проезд российским военнослужащим, пытавшимся проследовать в направлении автотрассы M4.

Таким образом, российские военные были вынуждены вернуться в пункт базирования.

В последнюю неделю американские военные патрулируют автомагистраль M4 к западу от города Талль-Темир.

Американские военные 18-21 января трижды блокировали передвижения российских военнослужащих, попытавшимся проследовать к нефтяному месторождению в районе Румейлан в провинции Хасеке.

После начала операции "Источник мира" военные США покинули некоторые базы в Сирии и передислоцировались в район нефтяных месторождений.

На сегодняшний день американские войска дислоцированы на 11 военных базах в Сирии в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.