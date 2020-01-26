Неизвестные угрожают режиссеру фильма об "изгонителе Путина"

Режиссеру, снимающей фильм о якутском шамане пришли сообщения с угрозами.

В Якутске угрожающие и оскорбительные надписи появились в подъезде, где живет режиссер Беата Бубенец, которая вместе с Михаилом Башкировым работает над фильмом о якутском шамане Александре Габышеве.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

Это уже вторая квартира, в которой проживают авторы фильма. О ней никто не знал.

Бубенец живет в Якутске с сентября. Первые надписи появились на второй день после аренды квартиры. Бубенец и Башкиров считают, что адрес неизвестные могли узнать из прослушивания телефонов соратников Габышева.

Также они получали смс-сообщения с угрозами.

23 января в Якутии были арестованы три члена отряда шамана Александра Габышева, который несколько раз отправлялся в поход на Москву "для изгнания Путина". Его сторонников обвинили в неповиновении полиции. Павел Богачев (Локи), Алексей Брылев (Кот) и Юрий Конюхов (Дух) три дня провели в изоляторе. Еще один активист Виктор Макеров (Эльф) по решению суда был оштрафован на тысячу рублей. Кроме того, Макерова заставили уехать в Новосибирск.

13 января 2020 года шаман Александр Габышев из Якутска объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина, которого он называет "демоном".

Впервые Габышев отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина" в марте 2019 года. Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

Отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

В декабре, после попытки шамана возобновить поход в Москву, следствие не предъявило Габышеву никаких обвинений. С него снята подписка о невыезде.