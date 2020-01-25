Сенцов: Ни ближайшей весной, ни летом, ни осенью нам Донбасс Путин не вернет

Новости Украины:Сенцов не верит в результат переговоров по деоккупации Донбасса "при живом Путине".

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов не верит в результативность переговоров с Россией по деоккупации Донбасса, пока эту страну возглавляет Владимир Путин.

Однако, по мнению Сенцова, возвращение Донбасса может продлиться от 5 до 20 лет, сказал он в интервью "Зеркалу недели".

"Очевидно, что задача Путина - не Крым, не Донбасс и не только вся Украина. Задача - иметь регион в своем подчинении. Мы - пример восставшей страны, за что он нас, скажем так, наказывает. И пытается показать другим, что будет с ними в случае развития подобного сценария. При этом Путин стремится стать мировым лидером, мировым игроком, с которым будут считаться. Такой себе полицейский Европы, которому все должны ставить памятники и от этого быть счастливыми. Такой план в его голове. И он этот план реализовывает. Для меня это совершенно очевидно", - заявил режиссер.

По его словам, бороться с Путиным надо, исходя, прежде всего, из знания его плана. "Желание интегрировать оккупированные территории, ведение переговоров о прекращении огня, обмен пленными... Допустим, Зеленскому удастся получить всех пленных назад, тех 300 или больше наших людей на Донбассе и 100 человек в России, включая крымских татар. Так, он тогда вообще - молодец. Замечательный президент в этом вопросе. А если ему удастся прекратить огонь, и мы перестанем ежедневно терять ребят на передовой? Это тоже будет отличная работа. И все мы ждем этого. Но все дело в том, что это мои и ваши ожидания от его действий. Не Путина", - отметил режиссер.

В то же время Путин, по его словам, хочет другого. "Мы меняем пленных, прекращаем огонь, Зеленский выходит с новыми инициативами, Макрон его поддерживает, Европа поддерживает, Путин делает еще какой-то шаг навстречу, а затем - особый статус, амнистия боевиков, выборы, легитимизация, ОБСЕ подтверждает законность выборов, мир снимает санкции и... украинские флаги развеваются вместе с "ДНРовскими", не дай Бог. Все. Ничего дальше не происходит. Контроля границы Путин не отдает. Эти люди с оружием остаются там. Российские войска остаются там. Де-факто - то же, а де-юре - уже совсем другое. Он нас переиграл", - отметил Сенцов.

Он также подчеркнул, что без контроля над границей Украина никогда не будет контролировать Донбасс, и Путин это знает. "Он знает, что отдать границу - значит проиграть регион. Поэтому, когда подписывали Минские соглашения, этот пункт стоял последним", - сказал он.

"Поэтому я не верю в результативность переговоров при живом Путине. Ни о какой интеграции в такой ситуации и при таких раскладах не может быть и речи. И моя позиция проста. Во-первых, Донбасс и Крым - это оккупированные территории. Они будут возвращены Украине . И это наша линия обороны, с которой мы никогда не должны отступать. Если мы ее удержим, то выиграем. Мы не можем победить эту орду, мы можем только выстоять против ее давления", - добавил Сенцов.

Он также заявил, что за оккупированные территории полную ответственность несет страна, оккупировавшая эти регионы: "Соответственно, Россия должна кормить Крым и Донбасс, поддерживать жизнь на этих территориях, а затем их вернуть. Точка. А мы, со своей стороны, должны принимать всех, кто выезжает оттуда. Должны помогать всем, кто хочет жить в свободной Украине, поддерживать этих людей, не терять с ними связи. Параллельно пытаться развиваться и строить нормальную страну. И это - продолжительная игра".

Он также выразил убеждение, что в ближайшее время оккупированные территории в состав Украины не вернутся.

"То есть надо признать, что ни ближайшей весной, ни летом, ни осенью нам Донбасс Путин не вернет. Этого не произойдет. Возвращение может длиться пять, десять или двадцать лет. Донбасс - это второе Приднестровье или Абхазия. Это разложение. У него нет шанса развиваться. А Украина - должна. И вот когда они увидят, как мы развились, тогда интеграция произойдет сама собой. Потому что эта власть в России рано или поздно уйдет. Люди просто захотят жить так же, как мы. Потому что никто не хочет жить плохо. А когда пропаганда перестанет выпускать свои лучи, выжигающие мозг, когда выведут войска, а Россия будет вынуждена это сделать, тогда - добро пожаловать домой", - считает Сенцов.

При этом, по его мнению, Украина не должна платить пенсии на оккупированных территориях, а "только тем людям, которые переезжают сюда (в Украину - ред.) жить". Тех же, кто остался на оккупированных территориях, "должна обеспечивать Россия, оккупировавшая Донбасс", добавил он.

Как сообщалось, Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист, писатель. Был незаконно арестован Российской Федерацией с мая 2014 года и приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы. После более 5 лет заключения - 7 сентября 2019 года - он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ и вернулся в Украину.