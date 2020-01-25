"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своем "последнем пункте" на посту президента

Новости Украины:Зеленский подтверждает, что не намерен баллотироваться на второй срок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен баллотироваться на второй срок после завершения своей каденции на посту главы государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что имеет амбицию после завершения своей каденции "передать ключики от новой Украины" своему преемнику.

Об этом президент сказал в интервью израильскому "9-му каналу", отвечая на вопрос журналиста о том, удастся ли ему сделать то, что смог главный герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский.

"Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от этой новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция", - сказал Зеленский.

Напомним, 25 января шестой президент Украины Владимир Зеленский отмечает День рождения. В этом году ему исполняется 42 года. Об этом гласят данные из биографии президента, опубликованные на сайте ОПУ. Вступил на пост президента Украины в 41 год, Зеленский стал самым молодым президентом за всю историю независимой Украины.