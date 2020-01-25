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Зеленский признался, почему не говорил в первые дни о виновных в катастрофе МАУ

Зеленский признался, почему не говорил в первые дни о виновных в катастрофе МАУ
11:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский обьяснил, что не имел достаточно доказательств, чтобы выдвигать такие серьезные обвинения Ирану.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не мог в первые дни после катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране публично говорить о сбитии лайнера иранской ракетой, так как не имел достаточных доказательств.

Об этом президент сказал в интервью израильскому "9-му каналу".

"Одна из семи версий в первый же день после происшествия, после этой катастрофы, что сбит был иранской ракетой наш самолет. Я вам скажу, мы не выходили в публичное поле в первый же день с этой версией, потому что, ну, все должно быть по полочкам. Это серьезные обвинения, которые требуют очень серьезных подтверждений", - сказал Зеленский.

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При этом глава Украинского государства подчеркнул, что версия технической неисправности самолета, о которой изначально заявила иранская сторона, была исключена сразу.

"Я к ним (родственникам погибших в авиакатастрофе украинцев – УНИАН) поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа", - сообщил Зеленский.

Президент также добавил, что добьется того, чтобы все виновные в этой трагедии были наказаны.

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Как сообщалось ранее, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных.

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Украина, Авиакатастрофа, Иран, МАУ.
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