Штаты осудили подавление Кремлем информации о ситуации в Крыму

Представители США в ОБСЕ призвали Россию прекратить скрывать информацию о ситуации в оккупированном Крыму.

Об этом сообщается на странице представительства в Twitter.

"Крым является и остается неотъемлемой частью Украины. США призывает оккупационные власти РФ в Крыму прекратить усилия по подавлению свободного потока информации о ситуации на полуострове", – говорится в сообщении.

#Crimea is & remains an integral part of #Ukraine & US calls on #Russia occupation authorities in Crimea to cease efforts to stifle the free flow of information about the situation in Crimea, & allow citizens of Ukraine to move within their own country. pic.twitter.com/HQ6tqpbI2O

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) January 24, 2020