Скачать
Суббота, 25.01.2020
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своем "последнем пункте" на посту президента
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своем "последнем пункте" на посту президента
Оккупанты не настроены на прекращение огня: на Донбассе ранен украинский воин
На Донбассе ранен украинский военнослужащий
Биатлон: результаты сингл-микста в Поклюке 25.01.20
Биатлон: результаты сингл-микста в Поклюке 25.01.20
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 26 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 26 января

Кулеба о евроинтеграции: Венгрия в принципе ничего не блокирует

Кулеба о евроинтеграции: Венгрия в принципе ничего не блокирует
16:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Кулеба не считает Венгрию страной, блокирующей евроинтеграционный путь Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в вопросе достижения Украины перспектив членства в ЕС не считает Венгрию страной, которая блокирует этот процесс.

"Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины. Это правда, что после того, как у нас возник с ними спор определенный, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны. И в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш трек, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия отрицала европейскую перспективу Украины", - сказал Кулеба в интервью изданию "Радио Свобода", опубликованном на сайте издания в субботу.

Он также добавил, что не знает ни одной страны ЕС, которая бы выступала против того, чтобы Украина "максимально приблизилась к ЕС и стала неотъемлемой частью широкого европейского пространства".

Прощай ЕС: Джонсон подписал соглашение о Brexit

Напомним, председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил в пятницу, что в ближайшие недели блок проведет интенсивные дискуссии о том, как следует управлять будущим расширением.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Венгрия, Евроинтеграция, Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
02 Украинская армия получила улучшенные танки Т-72
03 В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
04 Татьянин день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах
05 Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба о евроинтеграции: Венгрия в принципе ничего не блокирует
Кулеба: Венгрия в принципе ничего не блокирует
Просит не мешать: Венедиктова обратилась к соратникам Порошенко
Венедиктова обратилась к соратникам Порошенко
&quot;Мне 42 года&quot;: подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
"Мне 42 года": подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
До сих пор &quot;бабочки&quot; в животе: Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения (Фото)
До сих пор "бабочки" в животе: Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь