Кулеба о евроинтеграции: Венгрия в принципе ничего не блокирует

Новости Украины:Кулеба не считает Венгрию страной, блокирующей евроинтеграционный путь Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в вопросе достижения Украины перспектив членства в ЕС не считает Венгрию страной, которая блокирует этот процесс.

"Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины. Это правда, что после того, как у нас возник с ними спор определенный, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны. И в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш трек, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия отрицала европейскую перспективу Украины", - сказал Кулеба в интервью изданию "Радио Свобода", опубликованном на сайте издания в субботу.

Он также добавил, что не знает ни одной страны ЕС, которая бы выступала против того, чтобы Украина "максимально приблизилась к ЕС и стала неотъемлемой частью широкого европейского пространства".

Напомним, председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил в пятницу, что в ближайшие недели блок проведет интенсивные дискуссии о том, как следует управлять будущим расширением.