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Плановый рост: ЕС заявил о намерении будущего расширения

Плановый рост: ЕС заявил о намерении будущего расширения
12:22 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:Шарль Мишель заявил, что блок ЕС в ближайшее время проведет обширные переговоры о будущем расширении.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил в пятницу, что в ближайшие недели блок проведет интенсивные дискуссии о том, как следует управлять будущим расширением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Шарль Мишель, который прибыл в албанскую столицу Тирану, чтобы встретиться с премьер-министром Эди Рамой, сказал, что все страны-члены "единодушны в одном - будущее Западных Балкан должно быть направлено в сторону Европы". 

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Надежды Албании и ее соседа Северной Македонии начать переговоры о членстве в ЕС в прошлом году были заблокированы президентом Франции Эммануэлем Макроном в октябре, когда он попросил реформировать процесс приема страны в Евросоюз, что вызвало глубокое разочарование в обеих балканских странах.

Выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Северной Македонии Стево Пендаровскі в столице страны Скопье, Мишель сказал, что Брюссель готовит новую методологию, которая будет открыта для обсуждения в ближайшие несколько недель.

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"Я знаю обо всех усилиях и реформах, которые делает эта страна ... ее судьба - в Европе", - сказал Мишель, добавив, что ЕС должен подготовить стратегию инвестиций и экономического роста для всех западных Балкан.

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ЕС, Эди Рама, Шарль Мишель, Эммануэль Макрон, Стево Пендаровски.
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