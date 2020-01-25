Скачать
Суббота, 25.01.2020
Итоги дня 24 января: Зеленский в Израиле, Порошенко в ГБР и эпидемия в Китае
Итоги дня 24 января: Зеленский в Израиле, Порошенко в ГБР и эпидемия в Китае
Штаты осудили подавление Кремлем информации о ситуации в Крыму
Штаты осудили подавление Кремлем информации о ситуации в Крыму
Биатлон: 25 января в Поклюке состоится две гонки
Биатлон: 25 января в Поклюке состоится две гонки
25 января - приметы и обряды на Татьянин день
25 января - приметы и обряды на Татьянин день

Внезапный разговор: Министр Испании встретился с президентом Венесуэлы

Внезапный разговор: Министр Испании встретился с президентом Венесуэлы
09:21 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:В Испании прогремел скандал после неожиданной встречи министра транспорта и вице-президента Венесуэлы.

В Испании вспыхнул политический скандал после того, как стало известно о встрече министра транспорта и вице-президента Венесуэлы, находящейся под санкциями Европейского союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Испания, как и большинство стран ЕС, не считает правительство Мадуро легитимным, а признает президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Прощай ЕС: Джонсон подписал соглашение о Brexit

Однако канцелярия министра транспорта Хосе Луиса Абалоса подтвердила, что он встретился с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес на перроне аэропорта после полуночи в понедельник.

"Это было приветствие, вызванное обстоятельствами", - сообщил агентству источник в министерстве, добавив, что Абалос должен был встретиться с министром туризма Венесуэлы Феликсом Пласенсиа, другом и гражданином Испании, который летел на одном самолете с Родригес.

"Министр транспорта не имел официальных контактов с вице-президентом Венесуэлы, и его намерение направиться в аэропорт состояло не в том, чтобы встретиться с ней", - добавил источник. 

Дешево и быстро: в Испании запустили новый скоростной поезд

История вызвала шквал критики со стороны оппозиционных партий. "Если это подтвердится, Абалос не сможет продолжать возглавлять министерство ни одного дня. Имидж Испании и соблюдение резолюций ЕС очень важны", - заявил Пабло Касадо, лидер консервативной Народной партии.

Испанский сайт VozPopuli сообщил, рейс, перевозивший Родригес, вылетел из Каракаса в воскресенье и приземлился в мадридском аэропорту девять часов спустя. После 14 часов пребывания в Мадриде самолет отправился в стамбульский аэропорт имени Ататюрка. Венесуэла и Турция являются союзниками.

Издание El Pais со ссылкой на источники в правительстве и полиции сообщило, что Родригес не ступала на территорию Испании во время своей остановки.

Это случилось: ЕС подписал Brexit-соглашение

По данным издания, Абалос получил информацию о ее прилете из Каракаса, что могло привести к дипломатическому инциденту. Он прибыл в аэропорт и зашел в самолет, чтобы убедить Родригес не покидать его.

Вице-президент Венесуэлы настаивала на том, чтобы сойти с самолета, хотя комиссар полиции сообщил ей, что если она это сделает, она будет арестована в соответствии с европейскими санкциями. 

Эта версия отличается от версии Абалоса, который заверил, что он поехал в аэропорт по личным делам.

Несколько СМИ также сообщили, что Родригес все же сошла с самолета, но ее пустили только в VIP-зал частного терминала аэропорта Барахас после встречи с Абалосом. Полиция считает, что доступ в эту зону сам по себе не считается нарушением запрета на въезд в Шенгенскую зону.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, ЕС, Венесуэла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
02 Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
03 Зеленский: Украине сейчас нужен такой премьер, как Гончарук
04 ТОП-10 животных, открытых в 2019 году (Фото)
05 Татьянин день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Сутки на Донбассе: ранен боец ВСУ
Сутки на Донбассе: ранен боец ВСУ
&quot;Сменил курс по Украине&quot;: один из помощников Путина покидает Кремль
Один из помощников Путина покидает Кремль
Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь