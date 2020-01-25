Внезапный разговор: Министр Испании встретился с президентом Венесуэлы

Новости мира:В Испании прогремел скандал после неожиданной встречи министра транспорта и вице-президента Венесуэлы.

В Испании вспыхнул политический скандал после того, как стало известно о встрече министра транспорта и вице-президента Венесуэлы, находящейся под санкциями Европейского союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Испания, как и большинство стран ЕС, не считает правительство Мадуро легитимным, а признает президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Однако канцелярия министра транспорта Хосе Луиса Абалоса подтвердила, что он встретился с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес на перроне аэропорта после полуночи в понедельник.

"Это было приветствие, вызванное обстоятельствами", - сообщил агентству источник в министерстве, добавив, что Абалос должен был встретиться с министром туризма Венесуэлы Феликсом Пласенсиа, другом и гражданином Испании, который летел на одном самолете с Родригес.

"Министр транспорта не имел официальных контактов с вице-президентом Венесуэлы, и его намерение направиться в аэропорт состояло не в том, чтобы встретиться с ней", - добавил источник.

История вызвала шквал критики со стороны оппозиционных партий. "Если это подтвердится, Абалос не сможет продолжать возглавлять министерство ни одного дня. Имидж Испании и соблюдение резолюций ЕС очень важны", - заявил Пабло Касадо, лидер консервативной Народной партии.

Испанский сайт VozPopuli сообщил, рейс, перевозивший Родригес, вылетел из Каракаса в воскресенье и приземлился в мадридском аэропорту девять часов спустя. После 14 часов пребывания в Мадриде самолет отправился в стамбульский аэропорт имени Ататюрка. Венесуэла и Турция являются союзниками.

Издание El Pais со ссылкой на источники в правительстве и полиции сообщило, что Родригес не ступала на территорию Испании во время своей остановки.

По данным издания, Абалос получил информацию о ее прилете из Каракаса, что могло привести к дипломатическому инциденту. Он прибыл в аэропорт и зашел в самолет, чтобы убедить Родригес не покидать его.

Вице-президент Венесуэлы настаивала на том, чтобы сойти с самолета, хотя комиссар полиции сообщил ей, что если она это сделает, она будет арестована в соответствии с европейскими санкциями.

Эта версия отличается от версии Абалоса, который заверил, что он поехал в аэропорт по личным делам.

Несколько СМИ также сообщили, что Родригес все же сошла с самолета, но ее пустили только в VIP-зал частного терминала аэропорта Барахас после встречи с Абалосом. Полиция считает, что доступ в эту зону сам по себе не считается нарушением запрета на въезд в Шенгенскую зону.