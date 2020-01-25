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ПАСЕ: делегации готовятся к острым дискуссиям

ПАСЕ: делегации готовятся к острым дискуссиям
16:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинская сторона намерена не только противостоять российской делегации, но и заниматься европейскими интересами.

Уже в этот понедельник в Страсбурге начнет свою работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В этой сессии примет участие и украинская делегация. Об этом сообщает "Голос Украины". 

Как известно украинская делегация покинула ПАСЕ из-за возвращения в нее России. 2014 году российскую делегацию лишили права голоса, в связи с оккупацией Крыма. В 2018 году ПАСЕ принимает решение вернуть РФ в состав Ассамблеи. По официальной версии, это было сделано для того, чтобы наладить диалог с Кремлем. По неофициальной - возвращение России связано с неуплатой взносов, которые Кремль перестал платить в бюджет Совета Европы с 2017 года.

В одном из своих интервью глава украинской делегации Елизавета Ясько заявила, что Украина намерена обжаловать данное решение. 

Ожидаемое решение: политолог назвал три причины, по которым Украина должна была вернуть делегацию в ПАСЕ

Она также сообщила, что работа украинской делегации будет направлена не только на борьбу с Россией. Ясько говорит, что Украина намерена вписаться в европейскую картину интересов, и заниматься не только внутриукраискими вопросами. 

Тем временем Кремль не намерен отсиживаться в обороне. По данным российского агенства ТАСС, делегация РФ в ПАРЕ намерена поднять вопрос нарушения Украиной прав русскоговорящего населения страны. Глава российской делегации Петр Толстой успел даже посчитать количество россиян Украины, которые имеют право получать образование на российском языке. По его подсчетам это 20 миллионов человек. 

Как свидетельствует расписание ПАСЕ, депутатам будет чем заняться и без России. В начале нужно будет избрать нового президента Ассамблеи, затем заслушать президентов Грузии и Молдовы, Саломе Зурабишвили и Игоря Додона соответственно. После этого заслушать новоизбранного генерального секретаря СЕ Марию Пейчинович-Бурич.

Напомним, глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что украинская сторона будет общаться с представителями РФ только в рамках международного права.

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Украина, ПАСЕ, Елизавета Ясько, Украинская делигация.
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