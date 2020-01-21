Возвращение украинской делегации в ПАСЕ: какое будет общение с россиянами

Украинская делегация в ПАСЕ не настроена на сотрудничество с представителями РФ в организации, а общение возможно только в рамках международного права.
Такое заявление, в интервью одному из украинских изданий, сделала глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.
"У нас не запланировано никакого сотрудничества с делегацией России", - сказала Ясько, отвечая на вопрос журналиста, о возможном сотрудничестве украинской и российской делегаций в Ассамблее.
Она также подчеркнула, что в общении с представителями РФ необходимо опираться исключительно на международное право.
"Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию. Но это не значит, что мы должны дружить с ними и забывать, кто агрессор. Правда и международное право на нашей стороне ", - отметила Елизавета Ясько.
Как сообщалось ранее, 16 января Верховная рада проголосовала за возобновлени участия участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Очередная сессия начнется сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге и она станет первой за много лет, когда украинская и российская делегации вместе окажутся в сессионном зале ПАСЕ. Напомним, в 2014 году делегация РФ была лишена права голоса в Ассамблее через аннексию Крыма и с тех пор не принимала участия в работе ПАСЕ до решения о возвращении делегации РФ, которое было принято в июне прошлого года.
На осенней сессии украинская сторона не представила в секретариат ПАСЕ список новой делегации для утверждения его полномочий. Так Украина выразила свой протес, касательно возвращение в ПАСЕ российской делегации.
Напомним, нардеп от Голоса Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация в ПАСЕ продолжит работу.