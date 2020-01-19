Ожидаемое решение: политолог назвал три причины, по которым Украина должна была вернуть делегацию в ПАСЕ

Новости Украины:Политолог оценил решение о возвращении делегации в ПАСЕ.

Верховная Рада проголосовала за участие украинской делегации в работе ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2020 года, откуда мы ушли в знак протеста против возвращения российской делегации. Решение Рады вернуть украинскую делегацию в ПАСЕ было вполне ожидаемым.

Об этом исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" Виталий Мартынюк рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, на конец сентября 2019-го после внеочередных парламентских выборов полномочия предыдущего состава украинской делегации в ПАСЕ были приостановлены, а вновь избранная делегация то ли не сориентировалась, то ли не успела подать на утверждение новый состав, который не был включен в состав ПАСЕ.

"Это время было использовано для консультаций, которые, как сейчас понятно, подтвердили необходимость возобновления работы украинской делегации в ПАСЕ, что является правильным решением", – говорит эксперт.

"Во-первых, отсутствие делегации не позволяет влиять на процессы в ПАСЕ и говорить об оккупации Россией украинских территорий, нарушения там прав человека и активно противодействовать российской делегации, а также добиваться наказания России со стороны ПАСЕ. Голос Украины должен звучать во всех международных организациях, на всех международных площадках", – подчеркнул политолог.

"Во-вторых, целью работы украинской делегации должно быть исключение России, если не из ПАСЕ, то из процессов принятия решений там, насколько это возможно", – продолжает он.

"В-третьих, украинская делегация должна активно работать со своими партнерами в ПАСЕ и все больше перетягивать другие страны на свою сторону", – подытожил Виталий Мартынюк.