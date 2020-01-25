Арахамию не трогать: появились новые записи с "пленок Трубы"

Новости Украины:Роман Труба приказал главе Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому не давать ходу делу, в котором фигурирует Давид Арахамия.

В сети появилась новая аудиозапись сделана в кабинете экс-главы ГБР Романа Трубы. На новых записях фигурирует руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Записи разговора Романа Трубы со своим подчиненным, опубликованы в телеграм канале "Трубу прорвало".

На аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Романа Трубы, приказывает главе Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олегу Корецкому остановить внесение дела против Давида Арахамии в ЕРДР. Разговор касается ситуации вокруг Министерства инфраструктуры и Укртрансинспекции.

Корецкий якобы говорит о том, что информацию о Укртрансинспекции нужность вносить в ЕРДР и начинать следственные действия. На что человек с голосом похожим на голос Романа Трубы говорит, что там фигурирует фамилия Арахамия, и его нужно отложить.

Как сообщалось ранее, адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что экспертиза подтвердила подлинность голоса Романа Трубы на обнародованных пленках.

Напомним, Ирина Венедиктова просит нардепов не приходить в ГБР параллельно с допросом Порошенко.