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Арахамию не трогать: появились новые записи с "пленок Трубы"

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Арахамию не трогать: появились новые записи с "пленок Трубы"
17:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Роман Труба приказал главе Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому не давать ходу делу, в котором фигурирует Давид Арахамия.

В сети появилась новая аудиозапись сделана в кабинете экс-главы ГБР Романа Трубы. На новых записях фигурирует руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 

Записи разговора Романа Трубы со своим подчиненным, опубликованы в телеграм канале "Трубу прорвало". 

На аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Романа Трубы, приказывает главе Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олегу Корецкому остановить внесение дела против Давида Арахамии в ЕРДР. Разговор касается ситуации вокруг Министерства инфраструктуры и Укртрансинспекции.

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Корецкий якобы говорит о том, что информацию о Укртрансинспекции нужность вносить в ЕРДР и начинать следственные действия. На что человек с голосом похожим на голос Романа Трубы говорит, что там фигурирует фамилия Арахамия, и его нужно отложить. 

 

 

Как сообщалось ранее, адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что экспертиза подтвердила подлинность голоса Романа Трубы на обнародованных пленках.

Напомним, Ирина Венедиктова просит нардепов не приходить в ГБР параллельно с допросом Порошенко.

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ГБР, Слуга народа, Роман Труба, Давид Арахамия.
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