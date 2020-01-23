Сюмар: экс-адвокат Януковича будет иметь доступ к делам Майдана

Новости Украины:Виктория Сюмар говорит,что в действующей системе ГБР Александр Бабиков будет иметь доступ к делам Майдана.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Виктория Сюмар считает, что бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков в должности первого заместителя директора ГБР будет иметь доступ к делам Майдана.

Такое мнение Сюмар выразила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Существует структура ГБР. Не может исполняющая обязанности директора изменить эту структуру. В этой структуре первый заместитель имеет полное влияние на все три управления ГБР, в том числе и на третье, которое занимается делами Майдана", - сказала Сюмар.

По словам Сюмар, неизвестно, каким образом Венедиктова может запретить Бабикову иметь доступ к делам Майдана. Депутат добавила, что для этого нужно изменить структуру ГБР, "а это, согласно закону, может сделать только президент".

Кроме того, Сюмар сообщила, что сегодня в парламенте состоится встреча родственников погибших активистов Революции достоинства с народными депутатами в связи с ситуацией вокруг назначения адвоката Януковича первым заместителем директора ГБР.

"Сегодня в Верховной Раде состоится встреча депутатов с семьями Героев Небесной сотни, которые крайне критически относятся к такому назначению и считают, что это назначение - путь к захоронению всех дел Майдана, ведь судебные процессы станут достаточно сомнительными, поскольку в следствии будет участвовать человек, который был по другую сторону, - защищал Януковича", - отметила Сюмар.

Как сообщалось ранее 27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил Венедиктову на должность и.о. директора ГБР.

20 января Венедиктова назначила бывшего адвоката экс-президента Януковича Александра Бабикова первым заместителем директора ГБР.

Адвокат потерпевших по делам Майдана Закревская заявила, что назначение Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР может привести к развалу дел против Януковича.

22 января следователь ГБР Артем Яблонский заверил, что Бабиков не будет иметь отношения к делам Майдана.