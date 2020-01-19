"Плевок в лицо": Адвокат Януковича может возглавить следствие по делам Майдана

Новости Украины:Адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков может занять должность замглавы ГБР.

Конкурсная комиссия ГБР проверила Александра Бабикова, которого называют адвокатом Виктора Януковича, и не нашла у него конфликта интересов. Таким образом он может стать замглавы ГБР. Об этом сообщает "Голос Америки".

В сообщении говорится, что Александра Бабикова готовятся представить в качестве заместителя главы ГБР. Однако официального сообщения о его назначении пока не поступало.

В то же время, слухи об его назначении на должность, подтвердила глава ДБР Ирина Венедиктова. Об этом она рассказал во время встречи с родственниками погибших на Майдане, 14 января.

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закраевская заявила о конфликте интересов, поскольку Александр Бабиков защищал интересы беглого президента Виктора Януковича.

В организации Семей Небесной сотни также не верят в объективность Бабикова. В организации не понимают, как можно доверять человеку, который защищал интересы Виктора Януковича. Там также добавили, что данное назначение - это плевок в лицо тех, кто потерял своих близких.

Напомним, представители потерпевших по делу экс-беркутовцев обратились в ГПУ.