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"Плевок в лицо": Адвокат Януковича может возглавить следствие по делам Майдана

"Плевок в лицо": Адвокат Януковича может возглавить следствие по делам Майдана
14:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков может занять должность замглавы ГБР.

Конкурсная комиссия ГБР проверила Александра Бабикова, которого называют адвокатом Виктора Януковича, и не нашла у него конфликта интересов. Таким образом он может стать замглавы ГБР. Об этом сообщает "Голос Америки".

В сообщении говорится, что Александра Бабикова готовятся представить в качестве заместителя главы ГБР. Однако официального сообщения о его назначении пока не поступало. 

В то же время, слухи об его назначении на должность, подтвердила глава ДБР Ирина Венедиктова. Об этом она рассказал во время встречи с родственниками погибших на Майдане, 14 января.

"Дела Майдана": против экс-беркутовцев начался суд

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закраевская заявила о конфликте интересов, поскольку Александр Бабиков защищал интересы беглого президента Виктора Януковича. 

В организации Семей Небесной сотни также не верят в объективность Бабикова. В организации не понимают, как можно доверять человеку, который защищал интересы Виктора Януковича. Там также добавили, что данное назначение - это плевок в лицо тех,  кто потерял своих близких. 

Напомним, представители потерпевших по делу экс-беркутовцев обратились в ГПУ.

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Все по теме:

Виктор Янукович, Расследование, ГБР, Александр Бабиков, Дела Майдана, Адвокат Януковича.
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