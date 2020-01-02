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Дело экс-беркутовцев: представители потерпевших обратились в ГПУ

Дело экс-беркутовцев: представители потерпевших обратились в ГПУ
01:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Представители потерпевших по делу экс-беркутовцев обратились в ГПУ.

Представители семей героев Небесной сотни обратились в ГПУ и комиссию по утверждению на админдолжности с просьбой заменить состав прокуроров в деле экс-беркутовцев.

Об этом в Facebook сообщила адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.

"Вчера под елку Общественная организация "Родина Героїв Небесної Сотні" обратилась в ГПУ и комиссию по утверждению на админдолжности - потому что в придачу к освобождению обвиняемых, мы при рассмотрении ходатайства в апелляционном суде еще и потеряли в полном составе обвинение", - написала Закревская.

По ее словам, прокуроров, должным образом представлявших обвинение в деле, и остальную группу, которая осуществляла важную работу по подготовке к судебным заседаниям, сбору доказательств, "выбросили из дела и заменили на марионеточных прокуроров".

В связи с этим представители семей героев Небесной сотни обращаются в комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры с просьбами утвердить на административных должностях Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова. Вместе с тем они просят не утверждать Сергея Куцого на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

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Кроме того, от генпрокурора Руслана Рябошапки и его заместителя Виктора Трепака требуют:

"Отстранить от участия в уголовных процессах по делам Майдана и перевести из Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Александра Шевеленко, Сергея Куцего и Дениса Субботина. Уволить с должности руководителя департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Виктора Мысяка, объявить открытый конкурс на эту должность".

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Как сообщалось, 28 декабря Киевский апелляционный суд отказался отменять постановление суда первой инстанции о продлении мер пресечения экс-беркутовцам Сергею Тамтуре, Павлу Аброськину, Александру Маринченко, Олегу Янишевскому и Сергею Зинченко. Их освободили из-под стражи под личное обязательство.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен пленными. В списке на обмен оказались и пятеро упомянутых экс-бойцов спецподразделения "Беркут".

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Беркут, Суд, Евгения Закревская, Дела Майдана.
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