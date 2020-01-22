"Я намеренно отменил поездку в Швейцарию": Порошенко собирается прийти в ГБР

Новости Украины:Порошенко обещает прийти на допрос в ГБР 24 января.

Бывший президент, народный депутат Украины Петр Порошенко обещает прибыть в Государственное бюро расследований 24 января для дачи показаний по делу о возможном совершении им государственной измены при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года.

Об этом он заявил журналистам после чествования памяти погибших во время Революции достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского.

"Я вчера и не должен был приходить (на допрос в ГБР - Ред.), так как я твердо должен обеспечить, чтобы были соблюдены законы и Уголовный процессуальный кодекс и не дать возможности создать ни одного прецедента", - сказал Порошенко.

По его словам, он намерен прибыть на допрос в ГБР 24 января: "Я намеренно отменил поездку в Швейцарию..."

"Да, я пришел в ГБР (20 января - Ред.). Я получил повестку, я пойду и дам необходимые показания по делу о подписании Минских соглашений. Все дела - моряки, Минские соглашения, национализация "Приватбанка", приказ о контрнаступлении и освобождении двух третей оккупированного Донбасса, судебная реформа - дела исключительно политические", - добавил Порошенко.

Как сообщалось ранее, 21 января Порошенко не явился на допрос в ГБР.

Его вызвали на допрос в качестве свидетеля в производстве от 12 ноября 2019 года.

По словам исполняющего обязанности руководителя первого управления организации досудебных расследований ГБР Олега Корецкого, это производство касается законности действий Порошенко при назначении первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. Также Корецкий заявил, что в ГБР готовят документы о принудительном приводе экс-президента на допрос.

Должность первого заместителя главы Службы внешней разведки с 31 июля 2018 года по 12 апреля 2019 года занимал Сергей Семочко. По данным журналистского расследования, Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно данным расследования, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.

Ранее адвокат экс-президента Игорь Головань сообщил, что Порошенко вызвали в ГБР на допросы на 24 января (дело о Минских соглашениях), на 31 января (дело моряков) и на 11 февраля (дело о судебной реформе).