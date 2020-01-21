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Порошенко проигнорировал допрос в ГБР

Порошенко проигнорировал допрос в ГБР
11:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Следователи ГБР хотели допросить экс-президента, как свидетеля по ряду уголовных производств.

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Экс-президента вызвали на 10.30 в ГБР на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 года.

При этом в пресс-службе бюро не уточнили, по каким статьям Уголовного кодекса открыто это производство.

Вчера вечером адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что его клиент официально не получал от Государственного бюро расследований повестку на допрос на 21 января.

Также адвокат отметил, что Порошенко вызвали на допросы на 24 января (дело о Минских соглашениях), на 31 января (дело моряков) и на 11 февраля (дело о судебной реформе).

Порошенко пришел в ГБР за повестками

Как сообщалось ранее, 18 января следователи ГБР в очередной раз вызвали Порошенко на допросы.

Так, бывшего президента вызывали на допросы в качестве свидетеля на 21 января и на 24 января (в уголовном производстве относительно совершения госизмены при подготовке к подписанию Минских соглашений).

По состоянию на октябрь 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

18 января в пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили, что Порошенко явится на допросы в ГБР при условии надлежащего вручения ему повесток в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса.

Напомним, Петр Порошенко снова вызывают на допрос в ГБР. 

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Петр Порошенко, Допрос, ГБР, Экс-президент, Европейская правда.
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