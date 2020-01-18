Порошенко снова вызывают на допрос в ГБР

Новости Украины:В ГБР говорят, что Петр Порошенко вызван на допрос в качестве свидетеля по ряду уголовных производств.

ГБР в очередной раз вызвало Петра Порошенко на допрос. Следователи хотят допросить экс-президента в качестве свидетеля по ряду уголовных дел.

В Государственном бюро расследований сообщили, что проводят расследования по ряду криминальных производств, и Петр Порошенко должен быть допрошен по ним в качестве свидетеля.

Так, Порошенко вызван следователем в ГБР "для допроса в качестве свидетеля в 10 ч. 30 мин. 21.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001732 к следователям центрального аппарата ГБР".

Кроме того, Порошенко вызвали "на допрос в качестве свидетеля в 11 ч. 00 мин. 24.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001905 к следователям центрального аппарата ГБР".

"Предупреждаем, что согласно ст 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод", - добавили в бюро.

Напомним, АРМА передано почти 250 млн грн в рамках дела о легализации незаконных доходов Виктора Януковича.