Произошел арест незаконных доходов Януковича почти на 250 миллионов

Новости Украины:АРМА передано почти 250 млн ​​грн в рамках дела о легализации незаконных доходов Виктора Януковича.

В управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передано 247 млн грн, которые арестованы в рамках дела о легализации незаконных доходов окружением экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает в пятницу, 17 января, пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора 13 января 2020 года следственный судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн грн, которые принадлежали ПАО "Всеукраинский банк развития" и находились на счетах ПАО "Международный инвестиционный банк". 16 января 2020 года суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязал ПАО "Международный инвестиционный банк" перечислить средства на счета АРМА", - говорится в сообщении.

Следовательно, 17 января 2020 года Офис генерального прокурора обратился к АРМА с ходатайством о выполнении определений суда о наложении ареста на 247 млн грн и их передаче в управление Национального агентства.

Отмечается, что указанные денежные средства были арестованы по уголовному производству о легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Также изучается вопрос законности нахождения средств ПАО "Всеукраинский банк развития" на счетах ПАО "Международный инвестиционный банк" и устанавливаются причастные к этому решению", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в рамках расследования указанного уголовного производства трем лицам сообщено о подозрении по ст.ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт либо использование поддельных документов, печатей, штампов), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 209-1 (умышленное нарушение требований законодательства о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, еще два человека объявлены в розыск. Также сообщается о завершении досудебного расследования бывшему руководителю департамента финансового мониторинга ПАО "Всеукраинский банк развития" и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления с ними, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, сейчас проводятся процессуальные и следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к легализации незаконных доходов по финансовым операциям на сумму почти 84 млн долл. (эквивалент свыше 692 млн грн). Это уголовное производство расследует следственное управление финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов ГФС под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Согласно информации на сайте ОАО "Международный инвестиционный банк", его бенефециаром является Петр Порошенко и Игорь Кононенко.