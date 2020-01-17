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Посол ЕС о Гончаруке: Сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться

Посол ЕС о Гончаруке: Сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться
14:37 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Европейский Союз намерен продолжить сотрудничество с Украиной независимо от политических событий.

Европейский Союз настроен и дальше сотрудничать с правительством Украины независимо от того, состоится ли отставка действующего его состава. 

Об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас для hromadske.

"Мы, и я лично имею, очень хорошие рабочие отношения с правительством, и с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться", - сказал он.

Гончарук в Раде: Правительство продолжает работать

Он уточнил, что новости о прошении об отставке премьер-министра не повлияют на отношения и объем сотрудничества между ЕС и украинским правительством.

"Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - добавил посол.

Голос раскритиковал заявление Гончарука об отставке

Как уточнялось ранее утром 17 января стало известно, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где был предусмотрен час вопросов к правительству. Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.

В конце концов Гончарук пришел в Верховную Раду и заверил, что Кабинет министров продолжит работу в штатном режиме до того, как президент Зеленский "примет политическое решение".

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Все по теме:

Верховная Рада, ЕС, Вадим Пристайко, Алексей Гончарук, Матти Маасикаса.
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