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Пристайко: О сроках возвращения тел погибших украинцев будет объявлено сегодня

Пристайко: О сроках возвращения тел погибших украинцев будет объявлено сегодня
15:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Вадим Пристайко заявил, что процедура опознания тел украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, уже завершена.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что сегодня будет объявлено, когда тела погибших в результате катастрофы самолета в Иране украинцев будут доставлены на Родину.

На заседании парламента он отметил, что в Иране уже завершена идентификация тел погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

"Сейчас юридические команды - и нашего перевозчика, и Министерства иностранных дел Украины, и Министерства юстиции работают с юристами, которые представляют страховую компанию, и иранские власти. Наши требования максимальны, мы увидим, что получится. Но базовыми являются требования, которые прописаны Монреальской конвенцией", - сказал он, отвечая на вопрос о компенсациях.

Пристайко: В Лондоне создан механизм привлечения Ирана к ответственности

Пристайко отметил, что помощь, которую обещало украинское правительство, не имеет никакого отношения к этим компенсациям.

Министр утверждает, что "есть определенное положительное взаимодействие с иранским правительством" по возвращению тел украинских граждан. Он выразил надежду, что "это не затянется болезненно долго" для родных погибших.

Напомним, по словам Вадима Пристайко, официальный представитель Ирана приедет с извинениями за катастрофу "Боинга".

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Иран, МАУ, Боинг, Украинский самолет, Вадим Пристайко.
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