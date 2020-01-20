Порошенко пришел в ГБР за повестками

Новости Украины:Порошенко посетил ГБР и получил повестки на допросы по трем уголовным делам.

Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил Государственное бюро расследований (ГБР), чтобы получить повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом, сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Он подчеркнул, что до сих пор Порошенко не получал никаких повесток.

"Петр Порошенко сегодня пришел, чтобы получить повестки о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 (дело о Минских соглашениях), на 31 января 2020 (дело моряков), 11 февраля 2020 (дело о судебной реформе). …Подчеркиваю, никаких других повесток ни на 21 января, ни на другие даты не вручалось", - добавил он.

Головань также уточнил, что на 31 января и 11 февраля у Порошенко были запланированы заграничные командировки, о чем он сообщил следователям ГБР.

"Поэтому, Петр Порошенко намерен посетить ГБР 24 января и дать показания не только по делу о Минских соглашения, но и по всем остальным производствам, сфабрикованным по указанию Офиса президента", - заявил адвокат.

Повестки Порошенко вручил начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Корецкий.

Как сообщалось, в субботу на сайте ГБР были обнародованы повестки о вызове Порошенко на допросы по двум уголовным производствам.

Порошенко вызван на 10:30 21 января на допрос по уголовному производству № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 года и на 11:00 24 января на допрос по уголовному производству № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 года.

В пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили, что приглашения на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. Он отменил поездку, однако уточнялось, что явка на допросы возможна только в том случае, если повестки будут вручены в соответствии с нормами, предусмотренными Уголовным процессуальным кодексом Украины.