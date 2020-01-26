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"Черные ящики" останутся в Иране": Тегеран не намерен отдавать самописцы PS752

"Черные ящики" останутся в Иране": Тегеран не намерен отдавать самописцы PS752
17:23 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Иране заявили, что не намерены отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ.

"Черные ящики" украинского пассажирского самолета Boeing-737, разбившегося под Тегераном останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории. Об этом, как сообщил в воскресенье иранское агентство Tasnim, информирует УНН.

"Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории", - заявил член парламентского комитета по развитию иранского меджлиса Фараджулла Раджабов.

По его словам, "изучением информации, находящейся в "черных ящиках", займется иранское Министерство дорог и городского развития".

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"Наша (иранская - ред.) политика заключается в том, чтобы "черные ящики" остались здесь (в Иране - ред.) И тут же были расшифрованы", - отметил Раджабов.

Ранее в Иране уже делали заявления, что "черные ящики" самолета МАУ должны остаться у них. Также Иран попросил в США и Францию помощи с расшифровкой "черных ящиков" самолета МАУ.

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Как сообщалось ранее, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ.
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