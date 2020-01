Авиакатастрофа МАУ: почему Иран не закрыл воздушное пространство

Иран не закрыл свое воздушное пространство, потому что незадолго до крушения МАУ, из Тегерана в Катар вылетел самолет с высокопоставленными членами организации ХАМАС.

Члены организации ХАМАС, которая многими странами признана террористической, были на похоронах Кассема Сулеймани, сообщает Iran International English в Twitter.

Исмаил Хания, Усама Хамдан и Мусса Абу Марзук летели из Тегерана в Доху на Qatar Airways.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не закрыл воздушное пространство по "политическим и техническим причинам".

Javad Zarif stated that Iran did not close the airspace due to "political and technical reasons".

