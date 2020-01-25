Авиакатастрофа МАУ: почему Иран не закрыл воздушное пространство

Новости мира:Тегеран не закрыл воздушное пространство из-за вылета высокопоставленных членов ХАМАСа.

Иран не закрыл свое воздушное пространство, потому что незадолго до крушения МАУ, из Тегерана в Катар вылетел самолет с высокопоставленными членами организации ХАМАС.

Члены организации ХАМАС, которая многими странами признана террористической, были на похоронах Кассема Сулеймани, сообщает Iran International English в Twitter.

Исмаил Хания, Усама Хамдан и Мусса Абу Марзук летели из Тегерана в Доху на Qatar Airways.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не закрыл воздушное пространство по "политическим и техническим причинам".

Javad Zarif stated that Iran did not close the airspace due to "political and technical reasons". — Iran International English (@IranIntl_En) January 25, 2020

Самолет МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. В результате погибли все 176 человек на борту.

Среди погибших — 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

На четвертый день после катастрофы Иран официально признал, что самолет МАУ сбили его военные, которые ошибочно приняли его за враждебную цель.