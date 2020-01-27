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Военная операция: В Афганистане авиация уничтожила 16 боевиков

Военная операция: В Афганистане авиация уничтожила 16 боевиков
09:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:Армия Афганистана ликвидировала 16 военных движения "Талибан".

В результате ударов военной авиации на севере Афганистана ликвидированы 16 боевиков движения "Талибан".

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на источники в армии Афганистана. 

"В субботу по меньшей мере 16 боевиков были убиты в результате авиаударов по укрытиям талибов в округе Балх в одноименной провинции на севере Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье представитель армии в северном регионе Мохаммад Ханиф Резай", - говорится в сообщении.

ВС Афганистана нанесли мощный удар по позициям талибов: десятки погибших

Как отмечается, авиаудары целенаправленно наносились по укрытиям талибов в этом районе.

По словам Резая, за последние несколько дней в районе Балх силовики при поддержке боевых самолетов освободили от боевиков несколько деревень.

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Талибан, Жертвы, Авганистан.
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