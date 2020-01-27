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Понедельник, 27.01.2020

В Иране пассажирский лайнер выкатился за полосу на шоссе (Видео)

Пассажирский лайнер иранской авиакомпании Caspian Airlines, который вылетел из столицы страны Тегерана сегодня утром, при посадке в аэропорту Махшахра выкатился за пределы полосы и заехал на шоссе Махшахр-и-Ахваз. Об этом пишет местный ресурс Fars. По предварительным данным, пилот рейса 6936 не справился с управлением: перелетел точку приземления. Другая версия - технические проблемы с шасси. На борту было 135 человек, никто не пострадал.
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Иран, Пассажирский лайнер, Махшахр-и-Ахваз, Caspian Airlines.
11:49 Сегодня Телеграф
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