Воздушная катастрофа: В Афганистане разбился пассажирский самолет

Новости мира:Власти Афганистана заявили о крушении пассажирского самолета с 83 пассажирами на борту.

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines с 83 пассажирами на борту.

Об этом сообщает Mirror.

"Пассажирский самолет с более 80 людьми на борту вероятно разбился и загорелся в Афганистане на территории, которая контролируется талибами", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета, самолет направлялся из Кабула в Гейрат.

Сама авиакатастрофа произошла в горном массиве в восточной провинции Газни в понедельник в 13.15 часов по местному времени.

Пока неизвестно сколько людей погибло. Всего на борту находилось 83 человека.

Как сообщалось, самолет Международных авиалиний Украины потерпел катастрофу 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

На его борту находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.