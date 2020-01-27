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Занесло: В Иране пассажирский лайнер при посадке заехал на шоссе (Видео)

Занесло: В Иране пассажирский лайнер при посадке заехал на шоссе (Видео)
15:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:В Иране самолет при посадке в Махшахр выкатился за пределы полосы и заехал на шоссе.

Пассажирский лайнер иранской авиакомпании Caspian Airlines, который вылетел из столицы страны Тегерана сегодня утром, при посадке в аэропорту Махшахр выкатился за пределы полосы и заехал на шоссе Махшахр и-Ахваз, пишет УНН со ссылкой на агентство IRNA и издание Tehran Times.

На его борту, утверждает Associated Press, находились примерно 150 человек, никто не пострадал. Представитель аэропорта сообщил IRNA, что пилот лайнера совершил поздний заход на посадку.

Судя по кадрам, опубликованным агентством ISNA, самолет оказался посреди автомобильной улицы. Пассажиры покидали лайнер, у которого не выпущены стойки шасси, c помощью очевидцев инцидента. Как уточняет AP, пока не ясно, были ли с выпуском шасси проблемы, или стойки сломались уже после посадки.

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По предварительным данным, пилот рейса 6936 не справился с управлением: перелетел точку приземления.

 

Отметим, что пассажирский самолет, разбившийся в понедельник в афганской провинции Газни, мог принадлежать иностранной авиакомпании.

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Иран, Самолет, Авиалинии.
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