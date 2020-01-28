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США официально подтвердили падение военного самолета в Афганистане

США официально подтвердили падение военного самолета в Афганистане
09:54 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Самолет потерпел крушение в районе Дех Як провинции Газни, в районе с численным присутствием талибов.

Американские военные подтвердили, что один из их самолетов потерпел крушение на востоке Афганистана в понедельник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь командования американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

"Пока причина катастрофы расследуется, нет никаких признаков того, что авария была вызвана вражеским огнем. Мы предоставим дополнительную информацию, как только она будет доступна", - написал Леггетт в Twitter.

Самолет потерпел крушение в районе Дех Як, провинция Газни, в районе с сильным присутствием талибов. Неизвестно, сколько людей было на борту.

Аккаунты талибов в социальных сетях опубликовали кадры со сгоревшим самолетом с маркировкой ВВС США.

На видео показан Bombardier E-11A - тип реактивного самолета, используемый ВВС США для электронного наблюдения за Афганистаном. Данные этого видео не подтверждены.

Первоначально афганские власти заявили, что разбился самолет государственной авиакомпании Ariana, но компания быстро это опровергла.

Самолет - E-11A, один из четырех в ВВС США. По сути, это адаптированный представительский самолет Bombardier, выбранный из-за его способности летать на большой высоте и с увеличенной дальностью полета.

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Его задача - обеспечить лучшую связь между воздушными и наземными силами, а также между различными типами самолетов, работающих в труднодоступной местности или использующих несовместимые каналы передачи данных. 

Самолеты - наряду с аналогичной электроникой, установленной на беспилотных системах - сыграли важную роль в афганском конфликте, где горный ландшафт является серьезной проблемой для современных военных коммуникаций.

Предполагается, что у талибов нет таких зенитных ракет, которые необходимы для сбивания высоко летающих самолетов.

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Авиакатастрофа, Талибы, Афганистан, Самолет, Жертвы, Дех Як.
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