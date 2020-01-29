За один день 40 тысяч сирийцев стали беженцами

Новости мира:Почти 40 тысяч сирийцев стали беженцами за последние сутки.

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии из-за непрекращающихся обстрелов армии Асада и авиации РФ за одни сутки свои дома покинули около 40 тысяч мирных жителей.

Об этом сообщает Анадолу.

«За последние 24 часа свои дома в районах боевых действий на северо-западе Сирии покинули еще 39 377 человек. Население в массовом порядке оставляет свои дома на фоне продолжающихся обстрелов и авиаударов армии Башара Асада и ВКС России», - говорится в сообщении.

По информации местных правозащитников, в последние дни сирийцы в массовом порядке покидают юг и юго-восток провинции Идлиб, а также запад и юг провинции Алеппо.

Отмечается, что из так называемой зоны деэскалации люди бегут в сравнительно безопасные районы на границе с Турцией.

Всего, по данным Анадолу, с начала ноября прошлого года число внутренне перемещенных лиц на северо-западе Сирии достигло 541 тысяч человек.

Как сообщалось, госсекретарь США Помпео осудил режим Асада, который при поддержке России, Ирана и "Хезболлы" уничтожает мирное население Идлиба на северо-западе Сирии.

В случае продолжения насилия глава американской дипломатии пригрозил всем им мощными санкциями.