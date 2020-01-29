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За один день 40 тысяч сирийцев стали беженцами

За один день 40 тысяч сирийцев стали беженцами
08:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Почти 40 тысяч сирийцев стали беженцами за последние сутки.

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии из-за непрекращающихся обстрелов армии Асада и авиации РФ за одни сутки свои дома покинули около 40 тысяч мирных жителей.

Об этом сообщает Анадолу.

«За последние 24 часа свои дома в районах боевых действий на северо-западе Сирии покинули еще 39 377 человек. Население в массовом порядке оставляет свои дома на фоне продолжающихся обстрелов и авиаударов армии Башара Асада и ВКС России», - говорится в сообщении.

По информации местных правозащитников, в последние дни сирийцы в массовом порядке покидают юг и юго-восток провинции Идлиб, а также запад и юг провинции Алеппо.

Отмечается, что из так называемой зоны деэскалации люди бегут в сравнительно безопасные районы на границе с Турцией.

Всего, по данным Анадолу, с начала ноября прошлого года число внутренне перемещенных лиц на северо-западе Сирии достигло 541 тысяч человек.

Как сообщалось, госсекретарь США Помпео осудил режим Асада, который при поддержке России, Ирана и "Хезболлы" уничтожает мирное население Идлиба на северо-западе Сирии.

Американские военные блокируют передвижение войск РФ в Сирии

В случае продолжения насилия глава американской дипломатии пригрозил всем им мощными санкциями.

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Сирия, Турция, Башар Асад, Ближний Восток, Идлиб.
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