Авиация Израиля ударили по сектору Газа

Новости мира:Израильские военные засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону Израиля.

В ночь на четверг ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по военным и другим объектам на территории сектора Газа.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на источники в органах безопасности Израиля.

“Собеседники рассказали о двух последовательных авиаударах, нанесенных по югу и северу сектора Газы, и добавили, что израильские самолеты кружили над Газой и было слышно несколько взрывов. Информации о раненых не поступало”, - пишет Xinhua.

Отмечается, что авиаудары были нанесены через несколько часов после того, как с территории Сектора Газы по Израилю была выпущена ракета.

По информации собеседников Xinhua ранее в среду Израиль уже обстреливал Сектор Газа, отвечая на запуск воспалительных воздушных шаров.

“Источники рассказали, что разведывательный дрон израильской армии применил меньшей мере одну ракету против группы палестинских активистов, которые пытались запустить десяток воздушных шаров с зажигательной смесью”, - говорится в материале.

Как ранее сообщало агентство, вчера Израиль направил дополнительные подразделения на границу с Палестиной на фоне напряжения после обнародования мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.