Период неопределенности закончился: в Ираке назначен новый премьер

Новости мира:Президент Ирака назначил нового премьера.

Президент Ирака Бархам Салих назначил новым премьер-министром Мохаммеда Тауфика Аллави.

Таким образом, был положен конец более чем двум месяцам неопределенности с главой правительства, сообщает "Радио Свобода".

Мохаммед Тауфик Аллави будет руководить страной до проведения досрочных выборов. У него есть месяц для формирования нового правительства.

Новый премьер уже заявил, что подаст в отставку, если политические блоки будут пытаться навязывать ему кандидатов в различные министерства.

В Ираке уже четвертый месяц продолжаются антиправительственные протесты. В ноябре 2019 года бывший премьер-министр Адель Абдул-Махди подал в отставку на фоне протестов, вспыхнувших из-за коррупции и снижения уровня жизни. Более 500 протестующих погибли.