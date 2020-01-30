Скачать
Четверг, 30.01.2020
ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
Эпидемия в Китае: ВОЗ объявила ЧС международного масштаба
Эпидемия в Китае: ВОЗ объявила ЧС международного масштаба
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
У человечества появился "конкурент": найден природный источник парниковых газов
Найден природный источник парниковых газов

Вашингтон намерен разместить "Патриоты" на территории Ирака

Вашингтон намерен разместить "Патриоты" на территории Ирака
22:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: defense.gov

Новости мира:Ирак возобновил антитеррористические операции совместно со США.

Военные Ирака возобновили совместные с возглавляемой США коалицией боевые действия против ИГИЛ на территории страны.

Об этом сообщает Al-Awsat.

"Совместные военные операции с коалицией под руководством США с целью противодействия ИГИЛ возобновились после почти трехнедельной паузы", - заявили в военном ведомстве Ирака.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон пытается заручиться разрешением властей Ирака на ввоз в страну систем ПВО "Патриот" для лучшей обороноспособности американских военных.

Пауза в операциях против ИГИЛ наступила на фоне усиленной напряженности после авиаудара США, в Багдаде, что привело к гибели командующего иранскими силами "Эль-Кудс" Касема Сулеймани.

Хаменеи: "Сделка века" США никогда не будет претворена в жизнь

В заявлении Министерства обороны Ирака говорится, что совместные военные операции возобновились перед лицом длительной угрозы, которые представляют боевики ИГИЛ на севере страны.

В заявлении также отмечается, что Багдад выступает за реорганизацию отношений со США.

Как сообщалось, 31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке.

Пентагон признался о большем количестве пострадавших от удара Ирана

В ночь на 3 января командующий элитными силами "Эль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены ракетным ударом возле аэропорта Багдада.

По результатам этих событий парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ирак, ИГИЛ, Марк Эспер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января
02 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
03 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
04 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
05 Как оздоровить легкие: самые полезные продукты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский провел встречу с президентом SOCAR
Зеленский провел встречу с президентом SOCAR
День в ООС: на Донбассе ранили украинского военнослужащего
На Донбассе ранили украинского военнослужащего
Вашингтон намерен разместить &quot;Патриоты&quot; на территории Ирака
Вашингтон намерен разместить "Патриоты" на территории Ирака
Привет 80-тые: Apple снимает сериал об увлечении аэробикой
Привет 80-тые: Apple снимает сериал об увлечении аэробикой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь