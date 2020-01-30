Вашингтон намерен разместить "Патриоты" на территории Ирака

Новости мира:Ирак возобновил антитеррористические операции совместно со США.

Военные Ирака возобновили совместные с возглавляемой США коалицией боевые действия против ИГИЛ на территории страны.

Об этом сообщает Al-Awsat.

"Совместные военные операции с коалицией под руководством США с целью противодействия ИГИЛ возобновились после почти трехнедельной паузы", - заявили в военном ведомстве Ирака.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон пытается заручиться разрешением властей Ирака на ввоз в страну систем ПВО "Патриот" для лучшей обороноспособности американских военных.

Пауза в операциях против ИГИЛ наступила на фоне усиленной напряженности после авиаудара США, в Багдаде, что привело к гибели командующего иранскими силами "Эль-Кудс" Касема Сулеймани.

В заявлении Министерства обороны Ирака говорится, что совместные военные операции возобновились перед лицом длительной угрозы, которые представляют боевики ИГИЛ на севере страны.

В заявлении также отмечается, что Багдад выступает за реорганизацию отношений со США.

Как сообщалось, 31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке.

В ночь на 3 января командующий элитными силами "Эль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены ракетным ударом возле аэропорта Багдада.

По результатам этих событий парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.