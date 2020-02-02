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Воскресенье, 02.02.2020
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Высокий представитель ЕС едет в Иран

Высокий представитель ЕС едет в Иран
10:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Иране ждут визита главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в понедельник прибудет с визитом в Тегеран.

Об этом сообщает в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на МИД Ирана.

В ходе визита он встретится с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом и другими высокопоставленными иранскими чиновниками, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ядерные обязательства Ирана: США расширили санкции

Отношения Брюсселя и Тегерана осложнились после того, как в 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Тегеран впоследствии обвинил европейские страны, участвующие в сделке, в том, что они не исполняют обязательства перед Ираном, и стал сокращать исполнение своих обязательств в рамках СВПД.

Великобритания, Германия и Франция объявили 14 января о запуске механизма по урегулированию споров в рамках СВПД.

Ранее в ЕС заявляли, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда "все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата" для урегулирования проблем.

ЕС вводит новые правила получения краткосрочных виз

Этот механизм ни разу не был задействован с 2015 года, когда был одобрен СВПД.

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Все по теме:

ЕС, Иран, МИД Ирана, Джавад Зариф, Жозеп Боррель.
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