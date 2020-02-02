Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
Визит президента Турции в Украину: план мероприятий
Визит президента Турции в Украину: план мероприятий
Шахтер вылетел на второй сбор в Турцию: состав команды
Шахтер вылетел на второй сбор в Турцию: состав команды
Появились новые изображения PlayStation 5
Появились новые изображения PlayStation 5

Мирный план Трампа: ливанцы и палестинцы устроили акцию протеста (Фото)

Смотрите фото (3)
Мирный план Трампа: ливанцы и палестинцы устроили акцию протеста (Фото)
14:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Ливане прошли протесты против плана Трампа по ближневосточному урегулированию.

Сотни ливанцев и палестинцев устроили акцию протеста возле посольства США в Ливане из-за плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Протестующие собрались на дороге у здания посольства в Бейруте, возле которого полиция ранее установила колючую проволоку и металлические заграждения. Когда участники протестов добрались до заграждений, полиция применила перечный газ, сообщает агентство.

В Ливане проживают десятки тысяч палестинских беженцев и их потомков, отмечает Associated Press.

СМИ: ВС США усиливают присутствие в Сирии

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке, представленный 28 января, предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

США, Ливан, Палестина, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
02 "Не выпускать, как денежную единицу": Зеленского просят изъять все монеты
03 Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
04 Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона
05 Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня - День сурка 2020: история и традиции праздника
Сегодня - День сурка 2020
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
СМИ: Джулиани помог Кличко сохранить должность
СМИ: Джулиани помог Кличко сохранить должность
СМИ: Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи
СМИ: Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь