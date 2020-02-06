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Теракт в Иерусалиме: пострадали 14 военнослужащих бригады "Голани"

Теракт в Иерусалиме: пострадали 14 военнослужащих бригады "Голани"
10:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Иерусалиме в результате автомобильного теракта пострадали 14 военнослужащих-новобранцев бригады "Голани".

В Иерусалиме 15 военнослужащих Армии обороны Израиля получили ранения после того, как в них въехал злоумышленник на автомобиле.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"15 солдат были ранены в четверг в результате наезда на них автомобиля. Инцидент расследуется как террористическое нападение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что один из военнослужащих находится в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

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Как известно, все пострадавшие были новобранцами из бригады "Голани", которых призвали в армию в ноябре. Они прогуливались по Иерусалиму после присяги у Стены Плача.

Следует заметить, что бригаду "Голани" считают одной из наиболее подготовленных в Израиле. Их общая боевая подготовка составляет шесть месяцев тренировок по особой программе на собственной тренировочной базе бригады, еще несколько месяцев - подготовка к службе в отдельных подразделениях. Их программа заканчивается "кроссом Голани", который проходит по всей стране - от Галилеи до Эйлатского залива.

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Теракт, Израиль, Иерусалим, Теракт в Иерусалиме, Голани.
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